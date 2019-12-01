肉酸逼和諾域治　阿仙奴露致命弱點！

怒炒領隊艾美利、搵名宿龍格保做看守主帥，阿仙奴會有改變嗎？答案係冇大分別，只能憑奧巴美揚梅開二度，作客2:2逼和賽前排尾二嘅諾域治。今戰阿仙奴以全攻型陣容作客，嚴重揭露中場防守能力嚴重不足，某程度上今戰唔係阿仙奴攞唔齊3分，而係諾域治痛失2分。

阿仙奴看守領隊龍格保，今戰用4231陣式，梅斯達菲、奧斯爾打正選，奧巴美揚同拿卡錫迪亦同時出場，陣容好有侵略性，但中場防守卻嚴重不足。諾域治雖然排緊尾二，但對阿仙奴都毫無懼色，於兵工廠後場搓得唔錯，迪姆普基就於21分鐘，一個對住4個阿仙奴守衞起腳，省到梅斯達菲入網領先。

29分鐘基斯杜夫森馬文於禁區內手球，球證睇完VAR後判12碼，奧巴美揚第一次操刀被告爾救出，但因後者救波前雙腳離開咗白界，球證判再射，奧巴美揚今次冇甩拖追成平手。不過阿仙奴中場回防嚴重不足，主隊於完半場前左路底線回地波去禁區頂，簡威爾喺完全冇人看管下射入再度領先。

換邊後12分鐘，阿仙奴右邊角球斬入禁區，梅斯達菲一射被閂橫，奧巴美揚狂抽入網，再度追成平手。之後主隊狂攻，59分鐘沙加同古安杜斯唔夠硬淨，畀對手於中路壓到禁區頂起腳，尼奴飛身救到多少中柱；1分鐘後簡威爾於禁區左腳抽近柱，尼奴投晒降，一個波位斜出。63分鐘接應簡威爾直銀線，普基壓入禁區左腳一扣，右腳狂抽遠柱，尼奴僅用腳擋出，阿仙奴險過剃頭。之後諾域治嘅攻勢都係比較入肉，最後雙方再無入波，打和2:2完場。

阿仙奴前場擁有奧巴美揚同拿卡錫迪，的確好有攻力，但龍格保今仗幾乎放棄中場防守，沙加同古安杜斯於防守貢獻極少，下半場就畀對手爆過，硬生生壓到禁區頂，只係畀尼奴飛身救到中柱。另外阿仙奴2個失球，三閘線位置都非常空虛，諾域治簡直去到予取予攜嘅階段，換邊後若非簡威爾於禁區頂空晒射失，兵工廠堅1分都冇。阿仙奴近12場聯賽只贏2場，並已6場不勝，14戰僅得19分，龍格保堅係有排執。