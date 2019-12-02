怒斥尼馬！「佢對PSG好似屎一樣」

巴西巨星尼馬，於剛過去夏天好希望離開巴黎聖日耳門，向PSG提出離隊要求，力圖回歸巴塞隆拿或轉投皇馬。法國名宿比堤勁不值佢所為，認為尼馬自私自利，完全冇尊重過聖日耳門，對球會同球迷差到好似「屎一樣」，另外亦勁寸尼馬實際上實力唔算頂級，根本冇條件去愚弄聖日耳門。

尼馬公開表示要離開聖日耳門，以為可以回歸西甲，點知最後巴塞同PSG於價錢上傾唔埋欄，最後交易不了了之，據知尼馬非常唔開心，更因為呢件事而飲泣，最後死死氣再為聖日耳門上陣。PSG球迷對佢所作所為亦非常不滿，對佢頻頻發出噓聲。

比堤向尼馬爆Seed：「當我同施丹、佐卡夫同隊時，因為佢哋可以隻手之力為法國贏波，所以佢哋唔防守，隊友們都唔介意，因為佢哋可以為球隊取得勝利。但尼馬根本唔係呢個級數。另外，尼馬份人好自私，佢落場只係為咗自己，淨係佢自己。」

「試諗吓你係聖日耳門球員，近幾個月要繼續喺更衣室見到呢個咁嘅人，係幾咁難受。佢對球會、隊友同球迷，就同屎一樣咁差。」

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