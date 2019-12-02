韓職結局峰迴路轉　現代慘變「翻版國米」

波衫似國米，爭標實甩底！星期日（1日）嘅韓職爭標組煞科日賽事，出現戲劇性結局。賽前領先全北汽車3分，只要打和就可以時隔14年再攞到K聯賽冠軍嘅蔚山現代，居然喺主場畀浦項制鐵以4比1打爆，咁啱全北汽車就主場小勝FC江原一球，憑得失球差後來居上捧盃，非常幸運咁實現三連霸。

究竟蔚山現代點解會衰收尾呢？有人就話同件波衫設計有關。意甲2001至02球季最後一輪，當時國際米蘭只要打和即奪冠，作客竟然以2比4輸畀拉素，祖雲達斯就喺客場兩球淨勝烏甸尼斯，形勢180度逆轉，「斑馬兵團」成為冠軍。巧合嘅係，當年嘅國米同依家嘅蔚山，都係藍黑間條波衫。

蔚山現代嘅不幸，就變成摩連奴助手、全北主帥莫雷斯（José Morais）嘅幸運，呢個葡萄牙教練由2009年起，就跟住「寸王」去過國米、皇馬同車路士搵食，一直做助教，到2013年至分道揚鑣。今季接替崔康熙嘅莫雷斯飽受非議，唔少人彈佢帶到隊全北冇晒霸氣，如果唔係執到呢個韓職錦標，下季仲有冇得撈好惡講。

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