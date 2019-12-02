「維拉柏豪」暴力爆射　送曼聯30年最差紀錄

今季表現令人失望嘅曼聯，周一(2號)英超主場只能夠2比2打和阿士東維拉，客隊中場綽號「維拉柏豪」嘅基亞利殊，再一次成為焦點人物，開紀錄嘅世界波技驚四座。曼聯再次失分後，今季14場聯賽只係得18分，係至1988/89球季(18分)後頭14輪聯賽最低得分紀錄，當年曼聯以第11名完成球季。

曼聯主場出擊排出強攻陣容，安東尼馬迪爾、拉舒福特、丹尼爾占士同桑馬達齊上陣，不過中場安達斯彭利拿同費特洛迪古斯就完全被維拉比下去，「維拉柏豪」基亞利殊11分鐘窄角度射入世界波領先，曼聯完半場前靠維拉門將湯希頓擺烏龍追平，64分鐘再有域陀連迪路夫頭槌頂入反超前，可惜領先唔夠2分鐘又失手，維拉中堅泰朗明斯助攻窩利抽入。曼聯餘下時間狂攻，但安東尼馬迪爾試過離門2碼射高，最終維拉成功守和2比2完場。

基亞利殊今季已經有3個入波同4次助攻，直接間接製造7個英超入球，係所有英格蘭中場之冠，比起占士麥迪臣、美臣蒙特、阿歷士張伯倫等更加犀利！

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