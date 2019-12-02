羅渣士親證離隊條款　「瘋」傳將教阿仙奴！

李斯特城近期勢如破竹，英超6連勝後高踞聯賽榜第2位，領隊羅渣士更成為搶手貨。英國媒體近日瘋傳，正物色新帥嘅阿仙奴已將羅渣士列為頭號目標，正當大家諗住羅渣士肯定唔會放棄「起飛」嘅狐狸，羅渣士喺贏愛華頓後，竟然公開證實自己合約內有離隊條款，似係為離隊鋪路。

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英國媒體日前爆料，話羅渣士嘅合約內有1,400萬英鎊嘅買斷條款，就喺李斯特城激情反勝愛華頓後，羅渣士就證實離隊條款嘅存在：「係(有離隊條款)！好多領隊嘅合約都會有呢類條款，但一切(阿仙奴啟動條款)都只係假切，我依家只係專注教好李斯特城，轉嚟呢度嘅8、9個月我好開心。」

阿仙奴炒艾美利後，看守領隊龍格保首次領軍只能夠逼和諾域治2比2，表現未見太大起色，好可能會加快「兵工廠」搵新領隊嘅工作。據博彩公司skybet賠率顯示，羅渣士已經超越一度係大熱門嘅紐奴(狼隊領隊)升上第5熱門位置(見表)，意大利名帥阿里基仍係大熱人選。

阿仙奴新領隊賠率

阿里基●2倍

龍格保●4倍

阿迪達●6倍

普捷天奴●8倍

羅渣士●11倍

紐奴●13倍

艾迪侯域●13倍

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