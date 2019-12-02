【多相】日本最索啦啦隊 憑呢招紅到嚟香港

日乙煞科，福岡黃蜂今季踢到一劈嘢咁淪落下游，但係居然谷起咗個啦啦隊靚女KANA，成為社交網人氣熱話，呢個「亞洲舞姫」仲勁到連香港都有Fans添！

福岡黃蜂呢季表現非常渣，渣到排第16位，每場觀眾平均人數少咗成2000人，煞科戰完咗4日，主帥久藤清一就執包袱，由水戶蜀葵個長谷部茂利監督頂上。茂利接手，黃蜂會唔會振作番冇人知，不過今季佢哋主場個平均入座率都仲有8000幾人，真係要多得笑容可掬嘅KANA，呢位25歲靚女近一年好受歡迎，Instagram追隨者超過4.7萬人，最大族群當然嚟自福岡，然後順序係台北、香港同高雄，人氣相當勁吓。

3歲就開始學跳舞嘅KANA，依家唔只係福岡黃蜂啦啦隊成員兼講師，指導緊成200個細路仔，又係婚紗模特兒同豐田汽車形象女郎，最勁係佢舊年喺網上發動眾籌出寫真集，竟然籌到271萬日圓（約19.4萬港元），超過原先估計嘅200萬日圓，畀人形容為「唔簡單嘅啦啦隊員」（半端ないチア）。

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