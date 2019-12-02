【東體爭議】摩連奴周中倒戈！送蘇B一程

曼聯繼打和錫菲聯3:3後，又同阿士東維拉打和2:2，連續2場失分畀新升班球隊，今季英超僅有18分在手，創下自1988/89年球季以來，頭14場聯賽最低分紀錄，換言之仲差過摩連奴上季同期成績。

「寸王」將於周四(5日)凌晨英超快車，率領3連勝嘅熱刺，倒戈作客奧脫福球場，隨時送蘇斯克查最後一程。

曼聯上季由摩連奴執教之下，頭14場聯賽取得6勝4和4負，有22分，比今季蘇斯克查領軍下嘅成績，仲要多4分，但「寸王」上年12月中難逃被炒厄運。

相隔1年，紅魔鬼情況更加惡劣，14場英超只有4勝6和4負，難怪唔少網民都替「寸王」唔抵，指曼聯炒錯呢位葡萄牙名帥。

更加諷刺係摩連奴早前成為熱刺新帥之後，球隊3戰3勝，證明曼聯當年成績差係球會問題，而非佢本人問題。

曼聯成績低處未算低之下，蘇斯克查被炒機會愈來愈高，如果周四(5日)凌晨英超，輸埋畀摩連奴，就更加抵炒。曼聯上年又係12月換帥，「寸王」報仇時機啱啱好，唔到你唔信邪。

同埋曼聯對完熱刺之後，就要出戰曼市打吡鬥曼城，輸波機會亦非常高，蘇斯克查過到初一，都過唔到十五。

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