【人物誌】我唔係新美斯！更愛國米巴迪高

意甲今季好可能變天，國際米蘭今輪聯賽憑拿達路馬天尼斯入2球，以2:1擊敗史帕爾，反超前意甲8連冠嘅祖雲達斯，升上榜首，14戰12勝亦係國米史上同期最佳成績。

國際米蘭今季大爆發，教練干地功不可沒，佢獨具慧眼簽入盧卡古，並激發另1位前鋒拿達路馬天尼斯嘅潛力，呢位22歲阿根廷國腳近12場為國米上陣，射入12球，入球率達100%。

拿達路馬天尼斯上年夏天由阿甲競賽會加盟國米，當時仲有同胞莫路伊卡迪在陣，佢發揮機會有限，喺意甲只入6球。

伊卡迪今季被外借去巴黎聖日耳門，拿達路馬天尼斯可以盡情表演，聯賽上陣14場入8球，歐聯5戰入5球，包括上輪梅開二度，踢到着晒火。

拿達路馬天尼斯10月歐聯作客巴塞隆拿，亦有1球進帳，吸引呢支西甲豪門注意，計劃簽佢做美斯接班人。

不過，拿達路馬天尼斯似乎更愛意甲，視阿根廷戰神巴迪斯圖達為偶像，巴迪高當年曾效力費倫天拿、羅馬、國際米蘭，並為羅馬捧過意甲冠軍，佢喺意甲累積入184球亦係阿根廷球員之冠，馬天尼斯希望有1日同呢位前輩睇齊。

事實上，拿達路馬天尼斯屬於禁區殺手，風格同美斯完全唔同，與其去巴塞活喺美斯之下，不如留喺國米創造自己新道路，更加有意思。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。