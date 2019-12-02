總結：湖人第3節離奇崩盤　10連勝斷纜

周一(2日)早上NBA常規賽，洛杉磯湖人以100:114不敵獨行俠，10連勝走勢終於斷纜。

雙方原本勢均力敵，打完上半場，湖人仲領先緊3分，但踏入第3節，湖人突然大崩盤，被獨行俠打出一段28:5嘅攻勢，湖人更加有4分鐘未能取得分數，主力勒邦占士第3節有5次起手，只有1中得2分，而且冇助攻。

勒邦占士全場取得25分、9個籃板、8次助攻，佢第3節隱形，成為湖人輸波主因。至於獨行俠憑第3節做出35:17嘅壓倒性優勢，最終贏114:100。

另外，上季總冠軍速龍繼續展現霸氣，以130:110擊敗爵士，取得7連勝，速龍打完上半場，已經領先40分，令下半場變成垃圾時間，速龍主將施亞卡姆射入全場最高35分，隊友雲菲特取得21分及11次助攻。

最新賽果(前者主場)

籃網 106:109 熱火

紐約人 104:113 塞爾特人

木狼 107:115 灰熊

湖人 100:114 獨行俠

活塞 132:98 馬刺

塘鵝 104:107 雷霆

魔術 100:96 勇士

速龍 130:110 爵士

快艇 150:125 巫師

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