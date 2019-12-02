港超聯　香港同日本繼續合作！

香港足球總會周一（2日）與日本足球協會續訂合作協議，該項協議於2016年首次與日本足協簽訂，今次續訂的協議將於每年自動更新，內容繼續以加強兩地於足球上的合作為主，鞏固彼此的關係，以達致雙方於足球推廣、發展及成果上均有所裨益，同時亦會攜手維護足球作為國際間相互理解的媒介之傳統及價值。當中合作的範疇包括男子及女子球員的個人發展、教練培訓、女子足球發展、球證發展、代表隊發展、五人足球，以及足球設施管理和營運等等。

在接受傳媒提問期間，香港足總會長霍震霆謙稱香港在足球發展方面是日本的「弟弟」，而日本足協會長田嶋幸三則表示謝意，但豪言日本在隨後的「東亞足球錦標賽決賽周」不會輸給香港。明年便是東京奧運，霍震霆指出除足球以外，香港與日本傳媒也應多作交流，特別是日本電視台報道許多日本國家隊的資訊，期望憑藉這些合作機會，未來雙方能更了解對方。

過去香港曾與冰島、克羅地亞等國家簽訂合作協議，香港足總行政總裁溫達倫坦言與日本的合作是最強的一份協議，讚揚日本是一個積極主動的夥伴，前菁英發展教練足達勇輔曾邀請一群香港青訓教練到日本參與工作坊，當地不論球場內外都十分專業，一眾本地教練都獲益良多。另外，廣東隊早前公布今屆「省港盃」的集訓名單，問及溫達倫該項賽事是否繼續舉行時，他僅稱目前仍未落實，而「賀歲盃」方面，暫時收到一份建議書，需下次董事會再作決定，但形式希望如去年一樣，多過一場比賽。

此外，香港首辦「亞洲足協年度頒獎典禮」，溫達倫透露準備過程十分順暢：「這是對我的一個挑戰，因為我從來沒有接收過這麼多與足球相關的短訊，哈哈。這次頒獎典禮有47個足總或足協會長、秘書長蒞臨，他們大部分都需要申請簽證，加上交通、住宿等等，還要決定頒獎典禮的場地，很多事前功夫需要準備。」他續指期望憑藉這次機會，與其他從未合作過的國家建立友好關係，過去數天曾邀請其他國家的秘書長到賽馬會香港足球總會足球訓練中心視察，盼能吸引他們國家隊和球會來港交流。