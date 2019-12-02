摩連奴首個犧牲品！6千萬歐勁人勢離熱刺

熱刺換帥後順風順水，連歐聯共3場賽事全勝，當中合共轟入10球，邊個話摩佬淨係識泊大巴！正所謂一朝天子一朝臣，剛過去夏天由普捷天奴向貝迪斯借入，阿根廷國腳中場盧施素，摩佬督師3戰只後備上陣幾分鐘，今次堅係上錯賊船。據《馬卡報》表示，盧施素好希望於1月離開熱刺，因為再咁坐冷板落去，都幾難再入國家隊！

今年23歲嘅攻擊中場盧施素，上季於貝迪斯表現極出色，45次出場射入16球，此子腳法細膩、中場活動範圍極大，無論攻守都好有卡士，本身諗住本季去到熱刺大展拳腳，到季尾可以博到熱刺以6000萬歐元買斷。

不過好事多磨，「恩師」普捷天奴已經被炒，盧施素於摩佬執教頭2場完全冇落場機會，去到啱啱聯賽對般尼茅夫，盧施素只能去到88分鐘先入替孫興民，擺明係踢垃圾時間。盧施素憑藉上季於西甲嘅好表現，於阿根廷國家隊都有得出，但喺熱刺愈擺得耐就愈冇運行，所以勢必於1月離開。

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