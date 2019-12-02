【有片】勁過VVD！C朗擋戴巴拿必入球

【有片】即睇C朗變最佳後衞，擋走戴巴拿必入球：

黑開一條路，話知你係散仔定係球王，唔順就樣樣都唔掂。葡萄牙球王C朗，於今輪意甲雖然打破4場入球荒、射入1球12碼，但就竟然擋出保羅戴巴拿嘅必入球、同對手護空門！祖雲達斯今輪主場僅逼和薩斯索羅2:2，69分鐘戴巴拿於禁區轉身快射，相信佢都準備定慶祝，點知C朗企正對手大門、擋到個射門應一應，當時無論係C朗同戴巴拿都呆晒唔識反應。

C朗上季帶領祖雲達斯成功衞冕意甲，於歐聯雖然8強止步，但於16強次回合對馬體會都大演帽子戲法，球王水準得以保持；但今季C朗腳風極度唔順，簡直係靈光不再，早前於歐聯同意甲對AC米蘭賽事，C朗都被領隊沙利中途換走，搞到C朗黑面勁冇癮。

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到今仗鬥薩斯索羅，C朗雖然非常努力頻頻起腳，但同佢高峰水準仲差大截，最後僅靠12碼建功，為球隊追成2:2。祖雲達斯當時氣勢如虹，戴巴拿於禁區人叢中轉身起腳，睇嚟可以再度為球隊超前，點知C朗無啦啦就企正戴巴拿嘅入球軌道。當然C朗係冇錯，錯就錯在太黑仔，唔知C朗幾時先可以轉運呢？

今場祖記贏唔到，除咗C朗敗家之外，老牌鋼門保方亦需負勁大責任，呢名足球史上其中一個最勁門將，竟然連環派膠，祖迷睇到擰晒頭，領隊沙利見到佢兩個肯定嘔血。

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