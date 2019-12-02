郭軍麟單場6個3分波　中學籃球勁到癲

「九龍區D1中學校際籃球賽」今日（2日）重燃戰火，衞冕的寶覺中學憑郭軍麟轟入6記三分球 ，以67比54擊敗觀塘功樂官立中學取得三運勝。儘管在最後一年學界賽經歷多番波折，卻絲毫沒有動搖郭軍麟贏冠軍的決心：「今年好想打好一點，讓人知道我是誰。」

今場比賽假石硤尾公園體育館舉行，寶覺先有郭軍麟左右兩邊45度弧線轟入三記三分球，打出9比2亮麗開局，這位寶覺中六生第一節就交出11分。觀塘功樂官立中學雖然身高輸蝕，但勝在防守積極，搶得多個進攻籃板球製造二次進攻機會，其中余俊豪及葉陶健屢屢建功，上半場兩度追近至1分距離。下半場調整過後，寶覺加強防守力度，逼使對手出現更多失誤。郭軍麟下半場再三次外圍命中，劉榮浩亦多次在內線把關，力阻對手快攻得手，最後寶覺把握對手體力下降，以67比54贏得分組賽第三場勝仗，4日後將會對匯基書院。

「一知道有比賽，我就知道不可以再鬆散，因為大家都很想贏冠軍。」今天寶覺到下半場才如夢初醒，唯獨郭軍麟最早進入「戰鬥狀態」。去年郭軍麟還是一名板凳球員，來到學界生涯最後一年，他終於成為球隊的主力。板凳的日子令他更加珍惜在場上的機會，也把師兄們認真訓練的態度記在心裡，「練波時要自己提醒自己做好，而不是見到別人進步就羨慕。」

今天的29分，對郭軍麟來說算是一個小小回報。不過，教練梁民熊直言，球隊目前在士氣方面不及英華、男拔，「球員心態有待加強，下一場準備要做得更好。」郭軍麟亦明白要拿冠軍，就必須打岀冠軍球隊的實力，「我知道在教練心目中我是有能力的，但我總是很『騰雞』，今天的比賽令我信心加強了不少。其實師兄做到的，我們都可以做得到，希望我們可以贏得有說服力！」