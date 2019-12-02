阿仙奴有排衰　美揚最早一月走人！

阿仙奴本季成績直插谷底，高層剛手起刀落炒艾美利，搵嚟龍格保任看守領隊，點知執教首仗作客弱旅諾域治，只能靠奧巴美揚梅開二度逼和對手，後防曳到冇眼睇。兵工廠出現結構性嘅嚴重問題，令隊長奧巴美揚萌生去意；有傳若巴塞隆拿1月出手斟國米射手拿達路馬天尼斯，國米就會斥巨資收購奧巴美揚頂替。

奧巴美揚毫無疑問係現時兵工廠最佳球員，上季佢同穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼，齊齊成為英超神射手，現時亦已取得10個英超入球，本季已多次憑隻手之力拯救球隊。阿仙奴情況極不明朗，據英媒報道，奧巴美揚同拿卡錫迪都對續約持觀望態度，其中於2021年約滿嘅奧巴美揚，若最後唔肯續約，阿仙奴喺出年夏天，或會迫不得已將王牌賣走。

巴塞想搵蘇亞雷斯接班人已係公開秘密，早前總監艾比度都承認對馬天尼斯有意思，國米一旦失去該名阿根廷射手，就必定出手斟奧巴美揚。國米大搞後現時壓倒祖雲達斯排榜首，前景比阿仙奴好得多，奧巴美揚空降意甲唔出奇；就算國米1月唔出手，都極大可能於出年夏天搶人。

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