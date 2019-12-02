AFC頒獎禮沙維最搶鏡！香港足總都有獎拎

周一晚（2日）於香港會議展覽中心舉行的亞洲足協年度頒獎典禮，由年初協助卡塔爾奪得亞洲盃冠軍的阿菲夫當選新一屆「亞洲足球先生」，至於「亞洲足球小姐」則由效力里昂女子隊的熊谷紗希奪得，其中阿菲夫未能出席，由近年在卡塔爾球壇搵食的西班牙名將沙維代領。效力熱刺的南韓國腳孫興民，當選「亞洲足協最佳海外球員」。協助南韓U20殺入世青盃決賽的鄭正溶，以及日本國家女足主帥高倉麻子，則分別榮膺年度亞洲男、女足最佳教練，另外香港足總則擊退北韓足協及新加坡足協，奪得「最佳發展會員」榮譽。

各獎項得主：

亞洲之鑽獎：馬來西亞國王阿都拉

最佳足協潛力獎：關島足協

最佳足協發展獎：香港足總

最佳足協激勵獎：日本足協

基層足球潛力獎：汶萊足協

基層足球發展獎：新加坡足協

基層足球激勵獎：中國足協

亞洲最佳女教練：高倉麻子（日本女足國家隊）

亞洲最佳男教練：鄭正溶（南韓U20國家隊）

亞洲最佳五人制球員：吉川智貴（日本）

亞洲足協最佳海外球員：孫興民（南韓/熱刺）

亞洲最佳男子青年球員：李康仁（南韓）

亞洲最佳女子青年球員：遠藤純（日本）

亞洲足球小姐：熊谷紗希（日本/里昂）

亞洲足球先生：阿菲夫（卡塔爾/艾薩德）