點解？點解？點解？等Emily嚟解答

自港超成立以來，球迷對許多安排都有着「10萬個為甚麼」，存滿疑問，包括「點解唔踢雙料娛樂？」、「點解呢個球場唔安排兩支主隊？」，以及「點解咁曬係要踢兩點半？」等等。難得足總競賽部主管就在眼前，當然要代球迷問清問楚啦！

E：Emily F：球迷

F：「以前『雙料娛樂』好受歡迎，一張飛睇兩場波，多好多球迷入場，點解以依家係都唔肯再安排『雙料娛樂』呀？」

E：「有好多原因嘅，首先亞洲足協有要求會員國同地區嘅聯賽採用『主客制』；另外，考慮到場地質素，一般情況下大部分場地都唔會畀一場之內踢兩場波，而且亦唔係有好多場地有足夠設備。主客制實施之後，球隊要求亦高左，賽前熱身時間同位置都要充足，唔能夠只可在龍門後面做熱身。不過有啲場都畀嘅，好似冇球隊揀嘅小西灣咁，球場都畀一日之內踢多過一場嘅，所以我哋喺盃賽都會喺球隊同意情況下安排『雙料娛樂』，今季『菁英盃』分組賽就試過喇。」

F：「點解其他場唔好似旺角場咁有兩支主隊？編到咪唔使去啲咁遠嘅場囉！」

E：「首先要康文署個場畀到足夠節數，我地先可以畀到球隊揀做主場，我哋都好想某啲球場可以畀到兩支球隊做主場，但如果康文署畀唔到足夠節數都無辦法，好似季前我哋都爭取過將軍澳運動場安排兩支主隊，仲要求過一啲相關部門幫手，但最後真係點湊都湊唔夠節數都冇辦法。其實啲球場唔係淨係我哋足總用，仲有其他好多會同公眾去用，尤其係有田徑跑道嘅球場，都好難畀到多過一支主隊用嘅節數出嚟。」

F：「點解係要編啲波開下晝兩點半？唔好話踢嗰啲辛苦，我哋睇波嘅都身水身汗，編晏啲咪踢嘅同睇嘅都舒服啲囉！」

E：「其實依家開波時間係超聯球會大家傾出嚟嘅，印象中當時係有球會提出，唔想太遲散場會同啲外國波直播撞。另外，大家留意吓，好多個場嘅夜燈設備都唔夠安排夜波，所以若果晏啲開波，天一黑就搞唔掂，所以唯有依家咁安排。」