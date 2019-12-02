足總競賽部主管世盃孭重飛　香港都有代表！

出席四年一度的世界盃決賽周，對香港隊球迷和球員而言，一直是遙不可及的夢想。但其實在去年的俄羅斯世界盃，香港不僅有代表出席，更擔當非常重要的角色 ── 「安全及保安主管」，她就是由小學生時代便鍾情本地波的現任足總競賽部主管Emily。文：戴陶蔚 圖：受訪者提供

就讀小學開始，便一直跟隨父親和外公到旺角場或大球場睇波，坦承自己是鄭兆聰球迷的Emily，由預科打暑期工起計，至今在香港足球總會工作接近24個年頭。由當初的暑期工到Part-time員工，再到技術部及市場部、足總副總幹事，到現在的競賽部主管，Emily一直不斷自我增值，其中一個目的就是希望將在亞洲足協、歐洲足協和國際足協主辦的賽事中，見到的、學到的和感受到的帶到自己從小便熱愛的香港足球。

任FIFA安全及保安主管

「我喺2008年中考取咗亞洲足協嘅場監資格，之後就開始喺AFC嘅賽事做場監，做咗好多年，見過好多地方嘅條件好好但做得唔係咁好，亦有條件一般但係做得好好嘅，我覺得啱香港足球使嘅，都會同我哋同事分享，大家覺得行得通就再提出睇吓做唔做到，咁多年都係咁。」Emily道。此外，她亦會為其他競賽部嘅手足增值，包括出外參加AFC課程，或邀請其他足協派員來港授課，目前競賽部中除Emily外，還有4人擁有AFC的場監資格，可應邀擔任亞協盃、亞冠盃或亞洲盃等賽事的場監。

2016年，Emily順利修畢FIFA主辦的「球場安全及保安」課程，得以向更高層次賽事進發，先後在2016年約旦U17女子世界盃、2017年俄羅斯洲際國家盃、2018年俄羅斯世界盃，以及今年法國女子世界盃4個FIFA賽事中擔任「安全及保安主管」，成為史上首位出任該要職的香港人。惟「安全及保安主管」的職權是甚麼？是否只是球場的「鐵面陳」？

有承擔！為決賽「瑕疵」喊

「以上年世界盃決賽周為例，每個球場都會有兩個『安全及保安主管』，最主要職責就係同當地主辦單位合作，向球場GC（General Coordinator）提供安全同保安有關嘅建議。咁咩係同安全同保安有關呢？範圍好闊，好似入場前安檢點檢法、啲儀器點擺、波飛檢查、停車場管制、標語檢視、人流管制、場內攤檔物資交收、表演者身份、道具係咩物料做、場內保安做咩、警察做咩……好多好多，最緊要一樣係訂立嘉賓、球迷同球隊喺球場範圍嘅路線，有幾多條都好都唔可以撞。未講晒，總之就係咩都關『安全及保安主管』事，亦因為咁，所以『安全及保安主管』喺賽事之前，要見好多人、開好多會，準備好多嘢，而唔同地方有唔同工作風格同處事方式，每一次都係考驗嚟。」Emily邊回憶邊會心微笑，足見相關經歷何等難忘。

上年世界盃決賽周在俄羅斯舉行，身經百戰的Emily與「戰鬥民族」共事，可有遇到困難呢？「咁又無喎，合作過程中遇到嘅俄羅斯人都好友善，做嘢好有承擔，可能係世界盃啦，佢哋都好自豪、好有使命感去做，好想做好成個賽事。就算我係第度嚟，佢哋一啲都冇排外，好願意接受我嘅意見，合作得非常開心。正因為咁，決賽嗰日出咗啲瑕疵（有人衝咗落球場），成個LOC（俄羅斯世界盃主辦單位）上上下下都好Down，有啲人喊咗出嚟，搞到我都忍唔住喊埋一份。」寶貴經驗外，友誼乃另一大收穫，Emily現時仍有與在俄羅斯合作過的LOC人員保持聯絡。

周圍飛取經幫港足增值

有球迷可能會問：「出去做場監、做安全及保安主管，對香港足球有咩幫助？」「其實同比賽有關嘅都關競賽部事，咁即係港超、甲乙丙組、女子聯賽、青年聯賽、五人聯賽等等，所有嘅賽事、賽程、賽期、場地、租場、紀律委員會都同競賽部有關。過程中，我未必可以將出面用嗰套100%照抄用番，但總會有啲位係啱使嘅，好似呢兩季港超施行嘅『藥檢』咁，我哋就參考咗好多出面嘅做法，等依家港超球員可以好安心咁去接受檢驗；又好似香港嘅球場因為無自己嘅保安員，季前安排保安公司、每次賽事保安安排，同向保安公司主管提供訓練等等，大部分都有參考出面嘅做法。」

Emily補充謂，在有限資源下，許多安排只能向外取長補短，才可望達致最佳效果。競賽方面的安排都先會在球會座談會與球會溝通達成共識，再交由CEO或者董事會決定，最後由競賽部執行。