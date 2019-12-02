一個原因　普捷天奴今季唔教曼聯阿仙奴

英超帥位近期大執位，不過直到依家，阿仙奴都仲只係搵嚟龍格保做看守領隊，曼聯領隊蘇斯克查帥位又似係危危乎，唔少人都認為，依家待業嘅前熱刺教頭普捷天奴，將可能成為呢兩間老牌勁旅其中一間嘅新領隊。不過，有傳媒就發現，原來普帥畀熱刺炒魷收錢嗰陣，係簽咗份協議，承諾過今季之內唔可以執教任何一間英超球會，否則就要賠畀熱刺1,250萬鎊，所以一般估計「肥普」都唔會教佢哋，反而拜仁或者皇馬仲有機喎！

負責踢爆呢份協議嘅係英國《每日快報》，佢哋認為要「肥普」自己賠錢畀熱刺去教另一支英超球會根本冇可能，至於無論要「兵工廠」定「紅魔鬼」去畀錢請佢，考慮到只係為大約半季時間，人哋都未必肯畀，大不了咪等出年夏天先囉！

相反，因為協議只係阻佢喺英超其他球會搵食，但外國球會就冇問題，家陣拜仁仲未搵到新帥，皇馬、巴塞又成日傳出會炒教練，睇嚟普捷天奴去德甲或西甲搵食機會即時提升好多。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。