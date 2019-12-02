勁過華Dee羅拔仔　五大聯賽神射手係佢

要數歐洲五大聯賽頂級射手，C朗拿度、美斯、羅拔利雲度夫斯基同基利安麥巴比等，真係大有人在。不過，截到尋晚歐洲五大聯賽都分別打咗三個幾月，依家入波最多嘅，竟然並唔係上述呢班頂級射手，相反而係意甲拉素前鋒恩莫比尼，真係估佢唔到喎！

拉素尋晚喺意甲主場以3比0大炒烏甸尼斯，恩莫比尼繼續高水平演出梅開二度。連埋呢兩球，呢位意大利前鋒開季14輪意甲入咗17球，喺意甲射手榜足足拋離次席嘅盧卡古7球，如果大家都大讚「新魔獸」喺意甲勁到癲，恩莫比尼直到癲出宇宙啦！唔好唔記得，同樣踢緊意甲嘅C朗，依家先錄得6個「士哥」，連恩莫比尼嘅尾數都冇。

再睇埋其他4個主流聯賽，依家分別喺英超、德甲、法甲及西甲，排射手榜首席分別係占美華迪(13球)、羅拔利雲度夫斯基(16球)、穆沙迪比利(10球)及賓施馬(10球)，恩莫比利嘅14場17球就令佢喺五大聯賽射手榜上佔據第一，要知道佢仲有多5個助攻，可見佢堅有料。

仲有，原來喺意甲近61年，恩莫比利嘅入球數字係同期No1，如果保持到個勢，呢位29歲射手勢必打破更多紀錄，仲可能畀大球會挖角都未定？

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。