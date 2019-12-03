講波佬一句說話　蘇斯克查堅Ｏ晒咀

英超曼聯尋晚喺主場只能與阿士東維拉踢成2比2，賽後，依家做咗講波佬嘅前英格蘭國腳贊拿斯就鬧爆「紅魔鬼」前場三大主力包括拉舒福特、安東尼馬迪爾同連格，插佢哋全場發夢唔知做乜！最搞笑係贊拿斯用呢一句做總結：「畀蘇斯克查落場踢都可以連中三元啦！」唔知蘇B聽到係好嬲定好笑呢？

贊拿斯球員時代踢過紐卡素同熱刺等，就連阿士東維拉都曾經以借將身份效力過，想當年佢都同過蘇斯克查交手，當然知道對方有幾猛料，不過，依家睇見以前老對手曼聯搞到咁，難怪贊拿斯火都嚟：「今場波令我真正擔心嘅，係曼聯成隊都缺乏跑動，每個人都發晒呆企定定喺自己位。佢哋進攻組織凌亂，呢種情況經常發生。拉舒福特根本冇將注意力擺喺比賽上，大家都知道丹尼爾占士點踢，會點入禁區，然後曼聯有3個球員想入波，拉舒福特、馬迪爾同連格，但佢哋完全冇製造過任何機會。」

呢位前熱刺中場仲話：「最尷尬係，佢哋企喺場邊個領隊喺今場波落場的話，都有機會上演帽子孰法，呢場可能係佢睇過曼聯表現最差一場，成班球員都唔知自己想做乜？」贊拿斯又冇講錯，想當年「蘇B」單場入4球都唔使12分鐘，依家睇住呢班後輩，真係隨時嘔血呀！

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。