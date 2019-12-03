堅料！英超一哥爭贏曼聯簽查頓辛祖

效力多蒙特嘅英格蘭新星查頓辛祖，上月開始同球會關係愈嚟愈緊張，有傳佢已經決定一月離隊，而之前一直盛傳最有機會簽到佢嘅曼聯，可能要失望喇！事關根據依家轉行做記者嘅前挪威國腳科托夫爆料，話依家以利物浦先係最有機會得到查頓辛祖投效喎！

曾經喺英超搵食多年嘅科托夫，未有透露原因，就只係話利物浦領隊高普依家係最有機會簽到查頓辛祖，同時呢個19歲新星仲會要求一月即走，唔想再喺「蜜蜂兵團」逗留。事實上，辛祖由上月開始同球會關係轉差，先係喺國際賽期後遲歸隊，被罰86,000鎊，然後同時被罰喺滂沱大雨下單獨操練。

之後多蒙特對拜仁之戰慘敗4球，辛祖開賽36分鐘就被換走，情況超尷尬。跟住到歐聯作客巴塞隆拿，辛祖被貶後備，但替補上陣又一樣有貨交入到波。直到上輪贏哈代柏林先叫做踢番正選。仲有，當日對戰巴塞賽後，有記者問到辛祖點睇自己要做後備，呢位英格蘭新晉國腳回應係：「我唔准畀回應呀！」擺明係球會落咗封口令啦！

曼聯本身就被傳話有機會用1億鎊簽到辛祖，不過依家經科托夫一講，「紅軍」如果真係爭贏，「魔迷」就肯定大失望喇！

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