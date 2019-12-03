創歷史　美斯6度當選金球獎

《法國足球》雜誌舉辦2019年金球獎周二(3日)凌晨在巴黎舉行，32歲阿根廷球王美斯力壓華基爾雲迪積克及宿敵C朗拿度，破紀錄6度當選金球獎，譜寫歷史新一頁。

較早時候6度當選FIFA世界足球先生嘅美斯，在今屆金球獎選舉再下一城，美斯以往在金球獎與宿敵C朗平分天下，各獲獎5次，今年美斯繼2009、2010、2011、2012、2015年後再度當選，亦成功掟甩C朗，獨領風騷。

美斯在2019年所有賽事，包括球會賽及國家隊賽事攻入46球17次助攻，在歐洲5大聯賽排名第1，今季雖然季初養傷，但復出後狀態迅速冒升，上陣1112分鐘攻入11球8次助攻，包括4個直射罰球。

2019年金球獎前5排名

1. 美斯(巴塞隆拿)

2. 華基爾雲迪積克(利物浦)

3. 基斯坦奴朗拿度(祖雲達斯)

4. 沙迪奧文尼(利物浦)

5. 穆罕默德沙拿(利物浦)

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