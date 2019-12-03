魔笛頒獎阿仔狂Chok　美斯：繼續享受對手

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【「美斯唔係正常人」 VVD輸得心服口服】

由2009至2019，美斯10內6奪金球獎創歷史，寫下不朽功業，不過人生有幾多個10年，即使係球王都難免感慨時光飛逝，美斯獲得第6個金球獎後，在台上發言亦不禁認老，但佢重複強調自己仲可以踢多幾年，繼續享受足球。美斯拎金球獎，唔少球迷可能已經冇乜感覺，好彩美斯今次帶咗囝囝去頒獎禮，其中泰亞高同馬迪奧忘形慶祝，其中馬迪奧搞笑狂Chok身體，擔晒老竇鏡。

美斯發表獲獎感言時表示：「我記得22歲時到巴黎獲取首個金球獎時嘅情景，當時我3兄弟一起來，10年在我生命中不同階段獲得6個金球獎，我與妻子、3個兒子、兄弟和侄子陪我來到這裏，我妻子在信息留言：我沒有一刻停止夢想，我依然想要成長，尤其是要享受足球。」

「感謝上帝，我能從1、2歲開始做熱愛嘅事，我還有幾年可以繼續享受足球時光，我知道自己年紀唔細，我依家前所未有享受足球，因為已接近退休了。」

「再重申，我仲可以踢多幾年，但現在感到時光飛逝，一切轉瞬即逝，我希望繼續享受足球，享受和家人一起時光，甚至享受對手，也享受生命。」

美斯今次力壓利物浦中堅華基爾雲迪積克得獎，該名荷蘭隊長上個賽季非常出色，今次輸畀美斯，究竟有咩嘢講呢？即刻睇啦！

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