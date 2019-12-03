【英超】曼城作客般尼敲半和

英超周中大開快車，聯賽榜3哥曼城周二深夜會作客鬥般尼，曼城上場聯賽被紐卡素迫和2比2，落後榜首利物浦11分，想爭取聯賽3連霸，已經沒有失分空間。

不過曼城近4次作客般尼只得2勝1和1負，當中3次開出半場和，在缺少阿古路的情況下，一時三刻想攻破對手防線不容易，況且曼城上場作客紐卡素，上半場亦與對手未分勝負。

般尼近3場聯賽贏2場，狀態不俗，主場出擊，至少可以頂到半場不敗，推介半場和。

名家：笛子波童

直播表

周三2:00am 法甲 昂熱 Vs 馬賽

無綫 myTV Gold 302；Now 639、714；有線655、615台

周三2:00am 法甲 波爾多 Vs 尼姆

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周三3:30am 英超 水晶宮 Vs 般尼茅夫

Now 622

周三4:05am 法甲 里昂 Vs 里爾

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周三4:15am 英超 般尼 Vs 曼城

Now 621

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