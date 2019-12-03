「美斯唔係正常人」　VVD輸得心服口服

利物浦中堅華基爾雲迪積克，去到金球獎頒獎檯，始終都係不敵美斯僅得第2名。對VVD嚟講，一生可能只有一次挑戰機會，最後功敗垂成，但呢名荷蘭國家隊隊長並冇太唔開心，佢表示美斯唔係正常球員，對住「外星人」級數球王係佢唔好彩。

VVD剛度過夢幻賽季，帶領利物浦連續第2年殺入歐聯決賽，最後擊敗熱刺奪得隊史上第6座歐聯獎盃，之後佢亦以隊長身份，率領荷蘭打入歐國聯決賽，被公認為世界其中一位最佳後衞。早前佢亦成功殺敗美斯同C朗，奪得歐洲最佳球員。

去到金球獎頒獎禮，VVD帶同愛妻Rike Nooitgedagt出席，最終VVD眼白白睇住美斯，第6次獲頒金球獎。VVD表示：「唔好彩嘅係，呢個世界係有啲球員唔係正常，就好似美斯正正係『外星人』。6次奪得金球獎，你一定要尊重佢。我知自己今次係有得爭，同美斯好接近，呢次輸只係有別人比自己好些少。」

「老實講我一直都唔相信，自己係有份爭金球獎，直到提名名單公布我先信係事實，呢次肯定對我而言意義重大，真係好唔容易。我嘅職業生涯同美斯、C朗呢類天生勝利者好唔同，我係去到後期先至取得成績，但我冇放棄過夢想，每一日都好努力去圓夢。我會繼續努力，希望下一年可以繼續有機會去到呢個頒獎檯。」

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