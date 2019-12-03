金球獎全排名　利物浦4子入10大

本屆金球獎完滿落幕，美斯力壓利物浦中堅華基爾雲迪積克，破紀錄第6度捧走大獎。利物浦上屆勇奪歐聯冠軍，一眾主力表現出色，共7名球員打入30人候選名單，最終VVD、穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼及艾利臣比加，分別打入前10奪得第2、4、5及7名，而艾利臣比加更壓倒達史特根及艾達臣摩拉斯，奪得最佳門將「耶辛獎」。

利物浦連續2年殺入歐聯決賽，上屆4強次回合奇迹大勝巴塞隆拿4:0，反壓「地上最強」殺入決賽，最終氣走熱刺捧盃，令全球球迷留下深刻印象。除VVD幾乎繼簡拿華路，成第2位後衞奪得金球獎外，兩大進攻主力沙拿同文尼都壓過奪得世界盃冠軍嘅基利安麥巴比打入前5，艾利臣比加亦於第7位出現。而羅拔圖法明奴、阿歷山大阿諾特及韋拿杜姆，則分列第17、19同26位。

金球獎全排名

1.美斯

2.華基爾雲迪積克

3.基斯坦奴朗拿度

4.穆罕默德沙拿

5.沙迪奧文尼

6.基利安麥巴比

7.艾利臣比加

8.羅拔利雲度夫斯基

9.貝拿度施華

10.馬列斯

11.法蘭基迪莊

12.史達寧

13.夏薩特

14.奇雲迪布尼

15.馬菲斯迪歷特

16.阿古路

17.羅拔圖法明奴

18.基沙文

19.阿歷山大阿諾特

20.奧巴美揚

20.杜辛泰迪治

22.孫興民

23.洛里斯

24.達史特根

24.高列巴尼

26.韋拿杜姆

26.賓施馬

28.雲迪碧克

28.馬昆奴斯

28.祖奧菲歷斯