007上映玄機？「準神」輸畀半百Uncle

爭取今年成為「三冠王」的「世界一哥」卓林普，在英國桌球錦標賽令球迷大跌眼鏡，竟然在一度領先2比0、3比1的情況下，以3比6不敵54歲的老將邦特，32強出局。

今年已先後贏得大師賽及世錦賽冠軍的卓林普，很有機會可以成為亨特利之後同年擸走三個大賽的球手，但「準神」在第一節發揮相當凌厲，先後起迫打出52、114及90，領先3比1，但「波係圓嘅」，轉到「下半場」就由世界排名98的邦特做主導，更打出兩cue114及85，反領先到5比3。

直至第9局，雙方拉据至45分鐘，大家都為爭粉紅波，雖然邦特錯失了幾球遠枱的機會，但最終都打入關鍵的粉紅波獲勝。「這是我近年的最大勝利。」曾經於95年闖入世界賽決賽的邦特於去年2月之後首次躋身計分賽16強:「雖然我已經54歲，但我仍想在球迷盡力發揮，落後1比3時我都無問題，不過Judd(卓林普)未能打出水準，這是造就了我今天的勝利。桌球是個人的對抗比賽，只要自己做好，不管你對世界第1或是世界第128都會令對手有壓力。」

卓林普賽後都表示輸得心服：「邦特今天打得很好，其實我對自己的表現滿意，只可惜錯失了幾個關鍵球，同時可見到邦特的努力，我都希望自己將來可以堅持到他的年紀也繼續打波。」

這個爆冷戰果引來紛紛議論，賽後BBC對結果感到震驚，更有媒體指出：「12月1日007新片預告上映，12月2日邦特就戰勝了卓林普。」也有網友調侃：「奧蘇里雲打不敗卓林普、希堅斯勝不了卓林普、沙比也贏不到卓林普，誰能擊敗他？現在有答案：邦特」

至於香港的傅家俊則以4比6不敵中國的李行，而「巫師」希堅斯與麥克艾倫均以6比1淘汰對手，躋身16強；44歲的希堅斯賽後坦言卓林普一戰令他此仗特別專注，不敢放鬆。

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