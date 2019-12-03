十年前拒麥巴比Selfie　杜奧巴台上找數！

美斯第6度奪得金球獎，老實除非你係美斯球迷，唔係多數啦只會「哦」一聲算數。金球獎2019，C朗、穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼等都冇出席，全晚亮點來自司儀杜奧巴。呢名車路士名宿大爆，10年前有個小朋友喺史丹福橋搵佢合照，但因該晚歐聯賽事被球證「屈出局」、心情太曳而拒絕，嗰個細路原來就係基利安麥巴比。杜奧巴決定於金球獎台上找數，仲搵全場球星做佈景板，令麥巴比笑到見牙唔見眼！

10年前歐聯4強次回合，車路士主場迎戰巴塞隆拿，主隊憑艾辛射入世界波領先，一直到93分鐘，恩尼斯達扳平協助巴塞戲劇性地以作客入球條例過關。球證奧維保該仗多次漏判12碼畀車仔，賽後杜奧巴嬲到爆狂鬧球證「F**king disgrace」，成就著名嘅「北京電視機」事件誕生。

杜奧巴喺金球獎頒獎台上話：「10前有場波之後，一個細路行埋嚟想影相，嗰日我因為太嬲所以拒絕咗。原來嗰個小朋友係麥巴比，我希望依家找數。」杜奧巴隨即拎出手機，同麥巴比及女主持齊齊Selfie，杜奧巴仲叫一班台下球星起立齊齊影，氣氛勁正，可以話係全晚高潮。

原來10前，麥巴比去咗車路士交流，為車仔青年軍上陣對過查爾頓，被安排入場睇車仔對巴塞嘅歐聯賽事。

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