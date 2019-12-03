【總結】追平37年隊史紀錄　字母哥無得輸

今屆MVP的競爭愈來愈激烈，「大胡子」占士夏登早前轟入60+，已被球迷高呼MVP，爭取冧莊的「字母哥」安迪杜甘普當然不能放鬆，周二又刷出新紀錄，更帶領公鹿以132比88主場大炒紐約人，迎來12連勝，這是37年後的首次。

安迪杜甘普今仗僅用了14分鐘，就為球隊貢了「雙雙」，刷新了紀錄，最終他攻入了29分15個籃板；而他拍住米度列頓在第三節已經拉開比分，盡顯MVP氣勢，當選上周東岸最佳實至名歸。

「字母哥」的強勢令公鹿愈戰愈強，無人能阻，收獲12連勝的紀錄，翻查上一次他們打出這個表現已經是1982年2月的事，公鹿今仗大炒對手44分，勝出分差又達到了40+，連同一仗狂勝黃蜂，這已是他們連續兩場贏對手40+，過去僅有太陽（1989年）、帝王(1992年)、紐約人(1994年)及獨行俠(今季)做過。目前，公鹿以18勝3負位列NBA榜首，以0.5勝場領先西岸的湖人。

此外，值得一提是剛提到本周最佳球員，今季剛重返戰場的「甜瓜」安東尼，時隔5年後再當選NBA西岸最佳，上周拓荒者取得3勝，安東尼表現突出，場均得到22.3分及7.7個籃板，命中率為57.4％；上次安東尼當選已是2014年，當時他仍在紐約人。

今日戰果(前者主場)

黃蜂 104:109 太陽

76人 103:94 爵士

鷹隊 104:79 勇士

公鹿 132:88 紐約人

灰熊 104:117 溜馬

帝王 106:113 公牛

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