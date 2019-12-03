英足盃抽籤　利物浦鬥愛華頓　曼聯遇剋星

英足盃第3圈抽籤，利物浦、愛華頓不是冤家不聚頭，將於晏菲路上演「默西塞德郡打吡戰」，另外曼聯亦有麻煩將要作客狼隊，自狼隊上季重返英超後，4次對紅魔鬼2勝2和，呢次主場出擊毋懼曼聯。

利物浦本周三深夜，將會於英超主場迎戰同市死敵，估唔到今次抽籤，一對冤家又抽埋一齊，同樣地紅軍有主場之利。上一次雙方於英足盃碰頭，係2018年1月嘅事，當時係華基爾雲迪積克加盟後紅軍處子戰，去到84分鐘呢位荷蘭隊長一頭定江山，助利物浦贏2:1晉級。

曼聯作客狼隊絕對唔易踢，紅魔近期鬥親狼隊都被食住，特別係上季雙方於英足盃8強對決，最終狼隊贏波，21年來首次入英足盃4強；而今季英超曼聯主場對狼隊，雖然先開紀錄，但最終被逼和，今次殺入狼穴相信都毫無甜頭。

曼城方面繼續維持好籤運，將對英乙仔維爾港。阿仙奴就會主場迎戰英冠升班大熱列斯聯，熱刺就作客英冠米杜士堡，李斯特城就喺自己地頭迎戰韋根。

第3圈主要賽事（前者主場）

李斯特城 Vs 韋根

富咸 Vs 阿士東維拉

車路士 Vs 諾定咸森林

狼隊 Vs 曼聯

羅奇代爾／波士頓聯 Vs 紐卡素

錫菲聯 Vs AFC 費迪

修咸頓 Vs 哈特斯菲爾德

利物浦 Vs 愛華頓

曼城 Vs 維爾港

米杜士堡 Vs 熱刺

屈福特 Vs 燦美爾

普雷斯頓 Vs 諾域治

水晶宮 Vs 打比郡

阿仙奴 Vs 列斯聯

基寧咸 Vs 韋斯咸

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