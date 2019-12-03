【特稿】勁敵頻換帥　曼聯炒蘇B換普帥？

本季英超勁旅頻受挫折，其中熱刺、阿仙奴已先後炒領隊；而一直盛傳曼聯對普捷天奴有興趣，加上本身成績曳到極，究竟紅魔鬼會唔會果斷辭退蘇斯克查？現已成英國球壇熱話。據《The Athletic》專欄分析，曼聯高層目前完全冇將蘇帥落鑊嘅打算，其中一個主要原因，係曼聯球迷現時依然好支持蘇帥，冇好似熱刺、阿仙奴Fans一樣出現大規模不滿。

無論係戰績或實際表現，曼聯本季都係災難級。近期紅魔先後打和2支升班球隊錫菲聯同阿士東維拉，又於歐霸盃鬥哈薩克球隊艾斯坦拿反勝為敗，雖然蘇帥依然話表現持續有進步，但其實前中後3線演出都難以令人滿意，淨係睇曼聯依家排緊英超第9，魔迷都擰晒頭。

雖然蘇斯克查於3月坐正後，22場聯賽僅勝6場，計成績曳過晒莫耶斯、尹戈爾同摩連奴，但曼聯目前完全冇考慮換帥。《The Athletic》記者丹尼爾泰萊分析，曼聯高層目前諗法係就算聘普捷天奴為帥，都難以喺短時間內將曼聯帶返高峰，故成績差勁已喺預計之內。

另外最重要一點，係曼聯球迷亦都出奇地支持蘇斯克查。雖然對球隊不滿，但佢哋更傾向責怪陣中球星，大多數魔迷都認為，要畀時間蘇斯克查撥亂反正。當然呢份「耐性」，係源於蘇斯克查屬曼聯名宿所致。

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