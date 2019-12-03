香港隊　辛祖有番！今次決選有啲驚喜喎

香港隊將於本月8日前往南韓釜山出戰「EAFF E-1東亞足球錦標賽決賽周賽事」，香港足球總會周二（3日）公布23人決選名單。這張名單與之前有大幅變動，傑志左閘丹尼因傷退出，召入李毅凱作替補，同時補選了傷愈的和富大埔前鋒辛祖。此外，效力中超球會大連一方的前鋒艾力士，以及河北華夏幸福的中堅羅素亦意外地落選。

今屆「EAFF E-1東亞足球錦標賽決賽周賽事」在釡山舉行，參戰隊伍除中國、日本及東道主南韓外，還有在去年11月力壓北韓取得決賽周入場券的香港。賽事由東亞足球協會主辦，今年已是第8屆，亦是南韓第三次主辦決賽周賽事。8屆中，成績最好為南韓，先後4次奪冠，其次為中國曽2度封王，另一次錦標由日本奪得。

出席決賽周次數方面，除中、日、韓外，最多為4次的北韓，而香港在今屆之前，曾於2003年和2010年亮相決賽周。

【香港隊決賽名單】

守門員：葉鴻輝(東方龍獅)、謝德謙(冠忠南區)、袁皓俊(理文)；

後衞：馮慶燁(東方龍獅)、艾里奧、羅梓駿、*李毅凱、唐建文(傑志)、徐宏傑(梅州客家)、羅拔圖、梁諾恆(富力R&F)；

中場：鍾偉強、黃威(東方龍獅)、陳俊樂(廣州富力)、鄭展龍、黃洋、鞠盈智(傑志)、陳肇鈞(冠忠南區)、鄭兆均(理文)；

前鋒：夏志明(冠忠南區)、基奧雲尼(富力R&F)、*辛祖、孫銘謙(和富大埔)

*為補選球員