香港隊　李毅凱：我覺得好光榮！

香港足球總會周二（3日）公布東亞盃決選名單，在傑志後衞丹尼因傷退隊下，其隊友李毅凱獲補選入隊，得償所願的他表示：「好興奮、好開心可以再入香港隊，可以代表香港我覺得好光榮。東亞盃係一個好難得嘅比賽，由之前佢哋打入決賽周我已經好期待、好想參與呢個比賽，所以自己呢段時間都努力練波，喺港超爭取表現入選。」

「阿凱」透露自己上一次入選香港隊是前港足隊長陳偉豪告別賽，相隔兩年多再次入選「大港腳」，「阿凱」坦言在這段時間裏，不斷裝備自己：「每一日不斷進步、提升自己，之前自己喺球場內外唔係做得好好，會不斷反思自己點解會入選唔到，要展現到成熟嘅一面畀人哋睇，先可以入選到香港隊。」去季在亞冠盃外圍賽次圈對陣馬來西亞球會霹靂期間，「阿凱」曾一度扳平比數，燃起球隊晉級希望，遺憾最終卻射失12碼飲恨，「阿凱」指：「嗰次係我人生唔會忘記嘅比賽，一場比賽經歷晒高低起跌，嗰場波提醒咗我去到最後一秒都有機會扳平、反勝，嗰場係我踢咁耐波最難忘，依家自己嘅心態、決心都比之前更強！今次東亞盃踢90分鐘，我每一秒都會好落力，好好珍惜代表香港隊去挑戰強隊嘅機會。」

提及亞冠盃，早前「阿凱」曾隨傑志出征亞冠盃賽事，先後與蔚山現代和全北汽車較量，碰巧這次東亞盃也是在南韓舉行，「阿凱」說：「之前踢亞冠係一個好好嘅經驗去幫香港隊爭取好成績，我好記得對全北嗰兩場，對手有好多南韓國家隊成員，知道對手嘅長處，希望可以同隊友分享，再去應付佢哋！」他更明言不應抱著「未踢先輸」的心態：「嗰陣亞冠大家都唔睇好我哋，但係我哋贏到柏雷素爾，同天津權健都有得踢吓。去到東亞盃，我去南韓唔會諗住和或者輸，全隊都做得好嘅話，我相信會有奇蹟出現！」

這次「阿凱」終再獲徵召，他感激身邊人一直支持：「好多謝支持我嘅人，無論係球迷、教練、傑志所有人，都畀咗好多機會我表現自己，球迷對我不離不棄，我諗好多人都好想睇我喺香港隊嘅表現，我會盡力而為！」他續說：「部分球迷唔支持我可能因為我唔係踢佢哋支持嘅球會，但係入到香港隊大家都係香港人，我諗佢哋會支持番我，我會全心全意去幫香港隊爭取好成績，我都會Fight for Hong Kong，希望佢哋會支持我！」