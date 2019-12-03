香港隊　鄭展龍：有得踢就踢好啲

香港足球總會周二（3日）宣布東亞盃決選名單，其中傑志中場鄭展龍繼2017年11月後再次成為「大港腳」，他明言要做好準備以表現自己。

近日冠忠南區中場陳肇鈞和東方龍獅中場黃威先後表示技術型中場在港隊主教練麥柏倫麾下難有出場機會，同樣作為技術型中場的「泡泡龍」雖有同感，但認為首要目標是作好準備：「始終香港隊踢法係打反擊，技術型中場或者出場機會唔多，其實我未知自己踢咩位，都係睇教練安排，盡量裝備好自己，有得踢就踢好啲，始終對手都好強。」

「泡泡龍」曾隨傑志出戰亞冠盃賽事，他認為東亞盃對手會更強：「踢過亞洲賽有啲經驗係好啲嘅，特別係亞冠，對手都係嚟自亞洲頂級聯賽，我相信國家隊會再勁啲！」提到亞冠盃，總會想起「泡泡龍」對柏雷素爾轟入世界波，協助球隊在日職對手身上取得勝利。適逢港隊勇奪東亞運金牌10周年，問及「泡泡龍」有否信心為港隊歷史寫下新一章時，他謂：「再創造奇蹟？又唔可以咁講嘅，踢波唔係靠一個嘅，最緊要都係球隊上下一心，大家做好自己，希望踢場好波！」他補充說遠征南韓需在熱身方面做得更好，以抵抗嚴寒。