【東體爭議】摩連奴要攬炒艾歷臣

葡萄牙名帥摩連奴接掌熱刺之後即刻喺英超同歐聯打出3連勝，眨吓眼就將氣勢扭轉，前景好似一片光明。不過，今日就有個壞消息傳出，就係陣內中場大腦基斯甸艾歷臣決定唔續約，如果下月冇人畀錢買佢走，就會等到出年暑假免費走人。據聞一向注重軍紀嘅「寸王」已經決定棄用佢，打算將佢掟入雪櫃到季尾，費事眼冤呀！

根據《每日電訊報》報道，艾歷臣已經明顯表示唔會續約，即使熱刺已經用盡方法，包括向佢提供一份900萬歐元年薪嘅新約，甚至話會喺份約加入5,000萬歐元解約條款，呢位27歲球星都一於少理。按照規定，嚟緊1月1日開始，呢位丹麥球星就可以同任何球會商討下季加盟，之前就包括皇馬、祖雲達斯、國際米蘭同巴黎聖日耳門都同佢扯上過關係，堅係唔使憂。

同艾歷臣唔同，另外兩位同樣會喺今季尾約滿嘅守將艾達韋列特同維頓漢，據報都有意留隊，繼續跟摩帥搵食，而摩連奴一向作風強硬，艾歷臣如果傾唔掂數留隊，「寸王」一定唔會再重用佢。究竟係要保持大軍團結，寧願將有離心嘅球員雪到硬算數？定係趁佢仲喺球會用到佢盡、用到佢殘呢？真係好難講，不過「摩佬」依家就選擇放棄佢，又睇吓熱刺有摩連奴冇艾歷臣，係咪可以重返前列，展現返勁旅本色啦！

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