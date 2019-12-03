專欄輪住嚟　迎難而上　重塑造血命脈

傑志早前經歷過一段低潮，最近兩場港超聯賽先擊敗東方，再打和富力，似乎重拾狀態。希望在傷病球員 復出之後，整體表現能繼續進步。

丹尼上仗傷及韌帶，可能要休息三個月才能復出。希望安永佳可以在12月向球隊報到，解決燃眉之急。

傑志自從2015年9月啟用賽馬會傑志中心後，不斷為青少年球員提供比賽和訓練，希望能為香港足球提供新血。場地實在是香港足球發展的命脈，而賽馬會傑志中心是非常珍貴的資源。

颱風「山竹」在15個月前為傑志中心帶來毀滅性的傷害，除了中心建築物的外殼，其他設施都差不多全部被摧毀。傑志理解，如果中心一日不能恢復，對青年球員的發展，就會帶來很大的障礙。所以，在所有員工的努力之下，傑志在六個月後，就將整個中心重新投入服務，讓我們可以盡早為青少年球員提供訓練場地，並且為公眾提供一個優質的球場。

在過去的九個月，處理保險賠償的工作得到確認，但傑志仍需負擔港幣三百萬元的墊底費。

除了復修場地及設施之外，傑志更要保障中心能抵擋未來正面吹襲香港的超強颱風。之前亦曾向大家介紹過我們的計劃，包括在球場三邊（除毗鄰安睦街的一邊之外）都由目前水平3.8米加高約兩米的防水牆，並且處理了河水在大潮時，經去水渠倒灌入球場的等等問題。這項工程總共亦會花費千萬元以上。

最近看到12月可能有颱風吹襲香港的新聞，心裏都有點忐忑，因為工程仍未展開。傑志期望可以在未來一兩週內公佈整項工程的安排，可以一勞永逸，解決中心面對超強颱風的問題。

周日(1日)在中心看了四場U13和四場U14的甲組青年聯賽，其中不乏具備潛質而生於2006至2009年的球員，希望球圈各持份者都齊心協力，為香港足球的未來努力。

傑志

會長 伍健