運動狂迷Carol：We are stronger together

「從前有個媽媽，因為想培養囝囝做運動嘅興趣，帶佢參加『足球種子訓練計劃』，從而認識『橙軍』隊長法比奧。最後，呢位媽媽搶先比迷上足球嘅囝囝好多步加入咗一隊……」這位媽媽正是今次《球場堅Ladies》的主角、佳聯元朗市場顧問Carol。

■文：戴陶蔚 圖：由受訪者提供

上季表現可人的佳聯元朗，季後過半數主力他投，一眾潛質新秀獲友會青睞，就連主帥也告離隊，名副其實遭「煎皮拆骨」。惟舊不去，新不來，「橙軍」今個球季迎來多張新面孔，不僅羅致了米基爾、辛坦拿和卡真奴幾名新援，還獲曾至孝、鄧子均、曾梓軒和張民樂等華將加盟，帥印則落在首次執掌一隊的陳文俊手中。此外，領隊吳國雄和副領隊張國衡都屬這支地區球隊的new face，故季初佳聯元朗的就職典禮，彷彿變成了「迎新會」。

「迎新會」上還有一張新面孔，就是擔任主持的佳聯元朗市場顧問Carol。過去曾被球迷「詐型」近乎「零宣傳」的元朗，會方今季邀請了有豐富Marketing經驗的Carol，擔任新增職位市場顧問。「好多謝法比奧向球會推薦我，等我可以成為球隊一分子，希望自己嘅工作經驗可以令更多球迷認識佳聯元朗。」Carol透露之所以認識法比奧，全因兒子Asher：「大約3、4年前，我哋一家行過水邊圍，見到有種子班喺度練波，當時3歲多嘅Asher睇咗好耐之後話想參加，一開始就一直踢到依家。佢依家係元朗青年軍U8嘅球員。事實上，我會成為一隊嘅職員，都係因為佢對足球嘅熱愛，啟發我想用自己嘅專業同興趣，出一分力去推動本地足球同幫忙推廣青訓……」已是兩子之母的Carol笑說。

本身從事過廣告、電子、速遞及餐飲等行業Marketing的Carol，縱未曾接觸過足球或體育的推廣工作，但抱着自己是土生土長元朗人，希望為地區球隊出力這份初心，Carol仍滿腔熱血去着手工作。正當一切準備就緒，社會氣氛卻發生了無法預計的變化，任Carol之前經驗怎樣豐富，也不禁擔憂起來，她說：「事情發生得太突然，好多嘢都唔可以做住，Facebook專頁出咩post都會無咗焦點，嗰一刻的確好擔心『第一場主場會唔會冇人嚟睇呢？』。好慶幸喺『阿靜』（球隊總監郭靜然）同『阿之』（球隊公關宣傳香力之）兩位拍檔互相扶持之下，堅持專注工作重心，自己亦主動去聯絡熱心嘅球迷參與，最後總算喺充滿問號嘅情況下，踢咗第一場主場賽事。雖然場波最後我輸咗，但見到仍然有一班支持球隊嘅忠實球迷入場，落力去為球員打氣，我哋就覺得之前嘅辛苦都係值得嘅。」

充滿未知數亦等於充滿挑戰，一向堅信「We are stronger together」的Carol，儘管環境比相像中惡劣，但以佳聯元朗多年來建立了的球迷基礎，只要球隊上下緊守本身崗位，齊上齊落，依然大有可為。「球員專心去踢波，唔使為其他嘢分神，球場上有好表現，自然會有球迷支持！同樣好多宣傳同推廣嘅工作，由初頭猛受抨擊，慢慢到大家見到我哋真係用心去做，開始得到大家嘅鼓勵和同支持。依家已經比開季之前好咗好多，當然我哋有好大嘅進步空間，希望繼續能夠愈做愈好。」Carol強調自己在工作上並不容易感到滿足，所以待情況許可，她將會為「橙軍」的推廣加入新元素，希望新、舊球迷屆時可以多多支持。

【運動狂迷1星期練足6日】

老老實實，不是Carol親口說，很難相信她已是兩子之母。原來其弗爆身型，全拜一星期做六天運動所賜。「我熱愛運動，Asher似足我，佢一星期踢六日波，而我亦由最初諗住keep返走晒樣嘅產後身材，到培養出對運動嘅喜愛，而運動六日，唔同嘅係我會做唔同嘅運動，好似舉重、瑜珈、HIIT（高強度間歇訓練）、拳擊、跳舞同Pilates（普拉提），交替混合做，每日運動約一個鐘，再配合均衡飲食，從根本起提升基礎代謝率，build lean muscles，完全無須節食，甚至食好多嘢，依然可以有好好嘅修身效果。」不時上載運動照片和短片到社交平台的Carol笑說，有時陪Asher到球場練波時，見場畔有空間都會按捺不住「自動加操」，難怪弗得如此過分！