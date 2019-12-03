【曼熱戰】摩連奴：曼聯係我歷史一部份

熱刺會喺聽晚英超作客曼聯，亦係熱刺新領隊摩連奴離開「紅魔鬼」之後，首次回歸奧脫福。對於重返前東家，「寸王」今次勁客氣，但就強調曼聯已經係佢人生結束咗嘅一章，依家返到去只係會諗點樣贏波喎！

摩連奴話：「對我嚟講，呢個係已完結嘅一章！我離開咗間球會，我曾經把握時間去實現咗所有嘢，依家我會用盡我時間去準備人生嘅新挑戰。老實講，曼聯係我累積經驗嘅一本書，已經成為我嘅歷史書。」

講到周三深夜場英超大戰，曼聯今季喺蘇斯克查帶領下，表現低迷，摩佬話：「依家唔係由我分析曼聯情況，我只會由對手角度去研究佢哋踢法，諗吓點樣打低佢哋，佢哋又會點去打低我哋，呢啲先係我現時最關心。」

重返奧脫福再遇曼聯球迷，「寸王」又點睇先？佢話：「我同曼聯支持者有良好關係，我曾經用球評家身份返去，受到球迷熱情款待。不過，聽日我會以其他球隊教練身份返去，會嘗試打敗曼聯，我明白佢哋嘅想法正係同我相反，當然，我會期待喺比賽期間，佢哋會忘記我。」

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