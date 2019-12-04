家姐憤怒了　C朗姐喪插VVD衰多口

金球獎美斯成大贏家，C朗拿度低調缺席頒獎禮，本來風平浪靜，但華基爾雲迪積克衰多口挑起矛盾，佢喺典禮上爆出：「C朗缺席就少個對手？佢係對手咩？」結果引來C朗家姐反激，喪插佢同C朗挽鞋都冇資格。

C朗家姐卡迪婭在個人社交網留千字文，狂鬧VVD：「親愛的VVD，你今晚站的地方，C朗去過好多次，你所追求嘅英超冠軍，C朗早就贏過3次，你踢嘅英超，C朗係最佳射手同最佳球員，佢當時比你年輕。VVD先生，C朗其後轉去其他歷史級別球會，成為皇馬史上最偉大球員，我再提醒你，我弟弟的球隊在歐聯決賽擊敗你。」

「C朗獲得過5個金球獎，VVD，C朗的國家隊又有歐國聯決賽贏了你，呢啲說話係咪好難受，我再話你知，在你最巔峰時期，C朗冠軍數目都比你多。」

「VVD，等你贏到重要獎項，我哋再繼續傾，只有當你獲得更多重要冠軍同榮譽，你才有資格同C朗同坐一張枱。」

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