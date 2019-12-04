耶穌仔破入球荒起孖　曼城狂數般尼迎曼聯

英超周中快車周三(4日)凌晨展開，近期成績浮沉嘅曼城終於發威，憑加比爾捷西斯打破近8場入球荒兼梅開二度，以及洛迪卡斯簡迪與馬列斯各建一功，作客以4比1大炒般尼，下仗回師主場迎戰同市宿敵曼聯。

阿古路仍在養傷情況下，曼城繼續派加比爾捷西斯擔任正前鋒，「耶穌仔」今場表現活躍，開賽6分鐘送球入網，可惜越位在先入球無效，戰至24分鐘，這位巴西射手接應大衛施華傳送，在左路殺入禁區起右腳彎遠柱死角入網，以這記乖巧入球結束長達8場入球荒，曼城半場領先1比0。

下半場50分鐘「耶穌仔」再下一城，接應貝拿度施華高波長傳，在小禁區窩利勁射掛網，曼城領先2比0。68分鐘大衛施華射門被閂出不遠，洛迪卡斯簡迪禁區頂第一時間撞射破網成3比0，大局已定。

87分鐘貝拿度施華交出今場第2個助攻，馬列斯推順至禁區頂射地波入網，曼城贏到4比0，般尼再開波立即破蛋，曼城後衞安祖利奴自己禁區內篤橫，羅比巴迪衝前勁射破網，為般尼追成1比4完場。

曼城贏波後以32分鐘暫時升上第2，落後利物浦8分但多踢1場，同日水晶宮主場1比0小勝般尼茅夫，以21分暫時升上第5。

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