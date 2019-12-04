黃興桂：曼聯遇強愈強有得打

雖然未到聖誕，但英超本周中已加開快車，戲碼亦唔曳。最矚目嘅梗係3連勝嘅熱刺作客曼聯，呢場可以話恩怨情仇乜都齊，仲複雜過《書劍恩仇錄》！

皆因熱刺新帥摩連奴倒戈戰重返奧脫福，必定想贏波爭番啖氣，但「紅魔」眾將亦唔服佢，唔想畀「寸王」攞彩，鬥心唔使懷疑。而且曼聯今季遇強愈強，季初喺主場贏過車路士4比0，之後又和過利物浦1比1，終止死敵聯賽連勝走勢，絕對唔係冇得打。

狐狸6連勝乘勇「屈」機

至於另一大戰默西賽德郡打吡，「1哥」利物浦主場鬥愛華頓，呢類同市死敵硬碰都不能單睇近況，正所謂打吡戰實打甩髀，戰意行先，而且愛華頓主帥馬高施華正處於水深火熱，誓必搏翻身。

今晚唯一畀我最有信心嗰場，係李斯特城主場對屈福特。「狐狸」嘅泰國班主搞波、馬都掂，連著名騎師蘇兆輝亦加盟佢哋旗下嘅賽馬團隊，喺聯賽6連勝後畀到利物浦最大壓力，加上相比起其他爭標分子，「李城」可專攻聯賽，對住包尾大幡屈福特，贏波毫無難度。

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