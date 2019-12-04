【英超】摩佬重返奧脫福鬥蘇帥

今晚英超有話題戰，自稱不再做寸王的摩連奴將會帶住熱刺作客曼聯，單是「蘇斯克查對摩連奴」這個牌頭，兩軍未打已經覺得精彩。

今仗會是摩連奴自從上年12月離開之後，首次再踏足奧脫福，他肯定是全場的焦點，當日他失意被炒離去，不足一年就換個身份亮相，摩帥當然想波示威啦。

其實很多「魔粉」仍然好Like這位教練，這樣真是替蘇帥有點擔心，曼聯近六場波兩勝兩負兩和，而熱刺自從摩帥重掌教鞭之後氣勢相當不俗，坦白講壓力會在紅魔身上。

其實這場勝負的關鍵，將會是兩軍的中場鬥法，看看蘇帥有冇辦法爭氣了。

直播表

周四2:00am 法甲 圖盧茲 Vs 摩納哥

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周四2:00am 法甲 聖伊天 Vs 尼斯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周四3:30am 英超 曼聯 Vs 熱刺

Now 622

周四3:30am 英超 車路士 Vs 阿士東維拉

Now 623

周四3:30am 英超 李斯特城 Vs 屈福特

Now 624

周四3:30am 英超 狼隊 Vs 韋斯咸

Now 625

周四3:30am 英超 修咸頓 Vs 諾域治

Now 626

周四4:05am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 南特

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周四4:15am 英超 利物浦 Vs 愛華頓

Now 621、611

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