【英超】摩佬重返奧脫福鬥蘇帥
2019年12月04日 08:15
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(Getty Images)
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今晚英超有話題戰，自稱不再做寸王的摩連奴將會帶住熱刺作客曼聯，單是「蘇斯克查對摩連奴」這個牌頭，兩軍未打已經覺得精彩。
今仗會是摩連奴自從上年12月離開之後，首次再踏足奧脫福，他肯定是全場的焦點，當日他失意被炒離去，不足一年就換個身份亮相，摩帥當然想波示威啦。
其實很多「魔粉」仍然好Like這位教練，這樣真是替蘇帥有點擔心，曼聯近六場波兩勝兩負兩和，而熱刺自從摩帥重掌教鞭之後氣勢相當不俗，坦白講壓力會在紅魔身上。
其實這場勝負的關鍵，將會是兩軍的中場鬥法，看看蘇帥有冇辦法爭氣了。
直播表
周四2:00am 法甲 圖盧茲 Vs 摩納哥
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周四2:00am 法甲 聖伊天 Vs 尼斯
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周四3:30am 英超 曼聯 Vs 熱刺
Now 622
周四3:30am 英超 車路士 Vs 阿士東維拉
Now 623
周四3:30am 英超 李斯特城 Vs 屈福特
Now 624
周四3:30am 英超 狼隊 Vs 韋斯咸
Now 625
周四3:30am 英超 修咸頓 Vs 諾域治
Now 626
周四4:05am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 南特
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周四4:15am 英超 利物浦 Vs 愛華頓
Now 621、611
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