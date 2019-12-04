龍格保搵高人打救　竟然搵到嚟菲律賓！

阿仙奴看守領隊龍格保上任後，首次領軍只能狼狽逼和諾域治，重建球隊任務相當艱鉅，呢位瑞典名宿喺對白禮頓嘅賽前記者會，自爆將會搵2位領隊高人攞教波Tips，恩師雲格理所當然會係其中之一，而另外一個竟然係前英格蘭領隊艾歷臣！

龍格保表示：「我同雲格一直有保持聯絡，不過最近真係好忙，仲未有時間同佢傾過，但呢件事(同雲格商討)已經擺喺我嘅工作日程當中...雲格教咗阿仙奴22年，佢一定會有一啲重要嘅事情同我分享，令我可以成為一個更好嘅教練。」

另一位「高人」，就係龍格保嘅瑞典同胞艾歷臣，龍格保話：「艾歷臣充滿智慧，當佢教英格蘭國家隊嗰陣，成日都會嚟阿仙奴睇波，所以我同佢經常對話，我聽過好多艾歷臣以往教波嘅小故事，我都偷咗唔少師，艾歷臣係個偉大教練，我希望可以盡快再同佢見面。」艾歷臣近年去咗亞洲發展，曾經喺中超打滾4年，上年轉教菲律賓國家隊，離任後仍然保留顧問一職。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。