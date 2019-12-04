拿玻里決定炒安察洛堤　曼聯阿仙奴搶人

安察洛堤即將回歸英超？據意大利傳媒報道，今季陷入危機嘅拿玻里，已經決定下星期炒教練安察洛堤魷魚，雖然呢位60歲名帥就快冇得撈，不過佢絕對唔憂嫁，事關曼聯同阿仙奴兩大勁旅都搶住要，「肥安」極可能會喺今季內重返英超。

拿玻里上季喺安察洛堤帶領下拎意甲亞軍，不過今季爆出球員叛變鬧劇，安察洛堤亦同班主迪羅倫迪斯不和，意大利著名媒體《Radio Marte》爆料，迪羅倫迪斯已經下達內部指令，下周二(10號)歐聯最後一場分組賽對亨克後，正式解僱安察洛堤，而且已經秘密同前AC米蘭教練加度素斟介，安排上任事宜。

曾帶領車路士贏英超同足總盃冠軍嘅安察洛堤，據聞已經被曼聯同阿仙奴盯住，「兵工廠」依家正物色新主帥，如果安察洛堤回復自由身嘅話，絕對係阿仙奴嘅理想對象，事實上早喺雲格離隊後，阿仙奴亦曾打算搵安察洛堤接手。

安察洛堤教波成績輝煌，曾經率領AC米蘭捧過意甲及歐聯冠軍，而去英超、法甲、德甲搵食都贏過聯賽冠軍，執教西甲豪門皇馬時期，奪得歐聯冠軍，絕對係頂級名帥。

至於曼聯雖然暫未有炒蘇斯克查打算，不過「紅魔鬼」嚟緊聯賽連撼熱刺同曼城兩大勁旅，若果成績依然唔掂，蘇斯克查隨時比安察洛堤更早「落鑊」。經歷蘇斯克查嘅災難後，曼聯高層更想 搵一個有江湖地位嘅教練揸旗。

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