【總結】完美合作！病「人」打爆金塊

周三(4號)NBA常規賽，湖人作客金塊前受到「病毒危機」，安東尼戴維斯等多位球員出現感冒症狀，不過在勒邦占士及安東尼戴維斯一攻一守的完美配合下，湖人仍以105比96擊敗金塊。

湖人賽前有多個球員患上感冒，安東尼戴維斯連賽前練習亦無法出席，不過這位星級中鋒不但照樣披甲，而且更有高水平演出，他與勒邦占士分別攻入25分，安東尼戴維斯更拿下10個籃板，而勒邦占士則有9次助攻。兩大巨星今場有多次精彩合作，安東尼戴維斯鎮守籃下，最後階段多次阻止金塊進攻，而且更將金塊王牌中鋒祖傑限制到只有13分、8籃板及3成多命中率。勒邦占士則主力策動進攻，結果順利率領湖人贏波。

周三常規賽戰果

快艇 117:97 拓荒者

金塊 96:105 湖人

馬刺 135:133* 火箭

塘鵝 97:118 獨行俠

速龍 110:121* 熱火

巫師 120:127 魔術

騎士 94:127 活塞

*為加時賽果

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