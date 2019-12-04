阿甲神鋒變態　老婆「出賣色相」大控訴

阿甲競賽會前鋒莊拿坦基斯達度唔知發乜神經，早幾日狂毆自己老婆，搞到佢老婆報完警之後，不惜「出賣色相」進行大控訴，半裸拍片擺上網展示傷勢，結果莊拿坦基斯達度梗係畀警察拉咗啦。

由視頻可見，28歲嘅Morella只着住胸圍底褲，自拍影勻全身展示傷勢，其中左邊顴骨最傷腫起晒，佢一面拍片一面描述被毆打嘅過程，包括點樣畀莊拿坦基斯達度喺地板拖行，Morella仲咁寸個衰佬：「睇睇我塊臉都腫晒，依家拍埋片，你唔係好喜歡拍片咩‧‧‧‧‧‧」

Dto. Rincón de Milberg警察總部嘅案情紀錄係咁寫嘅：「事主Morella喺Santa María de Las Conchas 4249住所內，被30歲現職競賽會足球員莊拿坦基斯達度一言不發突然毆打，造成輕微損傷，然後揚長而去。」Morella拍片自曝身材兼家醜，似乎係唔多滿意份口供紙，話佢傷勢輕微。

至於同Morella育有兩名子女嘅莊拿坦基斯達度，為乜唔聲唔聲打老婆一身，目前仲未搞清楚，但係佢已經初步被控傷害他人身體。

其實競賽會今季開個頭唔錯，目前喺聯賽榜排第5位，莊拿坦基斯達度亦入咗2球，樣樣嘢都好順吓，呢次佢自製一單官非，競賽會可能會畀佢害死。

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