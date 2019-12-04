【曼熱戰】經典3次尊重！摩連奴角色換轉

摩連奴將於周四(5日)凌晨英超率領熱剌，作客倒戈鬥曼聯，值得一提，上季英超曼聯主場對熱剌，當時「寸王」仲係曼聯主帥，該場紅魔鬼慘敗0:3。賽後摩連奴喺記者會上，發表「3次尊重」偉論死撐，成為經典。

當時摩連奴被傳媒質疑佢嘅表現，「寸王」舉出3隻手指反擊，稱自己曾經3次捧英超冠軍，多過晒其他領隊奪冠總和：「你知道比數係幾多嗎？3:0！你知道係咩意思嗎？係代表我捧過3次英超冠軍，比其他19位領隊加埋仲要多，我捧過3次，佢哋加埋只有2次，尊重！尊重！尊重！」

雖然摩連奴今次角色換轉，以熱剌主帥身份出戰曼聯，但「3次尊重」偉論仍然適用，網民已經為佢度定對白，如果熱刺贏波，摩連奴可以用「3次尊重」反擊紅魔鬼，以示當年被炒嘅不滿。

如果熱刺輸波，摩連奴亦可以用「3次尊重」繼續死撐自己曾3次捧英超，請尊重佢。踢完今場波之後，唔知呢個經典一幕會唔會再出現呢？

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