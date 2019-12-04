泰利倒戈史丹福橋！佢食住林柏特

周四(5日)凌晨英超除咗摩連奴率領熱刺，重返奧脫福球場，倒戈鬥曼聯之外，前車路士偉大隊長泰利亦會以阿士東維拉助教身份，重返成名地史丹福球場，倒戈鬥車仔。適逢車路士今季由林柏特執教，兩位車仔傳奇人物交鋒，令今場比賽別具意義。

泰利同林柏特屬於車仔王朝標誌性人物，兩人球員時代一齊為車路士捧過3次英超、4次英足盃、2次英聯盃、1次歐聯及1次歐霸盃軍。

雙方掛靴之後，仲一齊去到英冠搵食，林柏特執教打比郡，泰利出任阿士東維拉助教，最神奇係兩人不約而同，今季一齊登陸英超，今場仲可以正面交鋒。

林柏特對於泰利重返史丹福橋，認為對方有「主場之利」，因為佢一定可以獲得車迷英雄式歡迎：「泰利係車路士嘅偉大隊長，為球隊贏得一切重要冠軍，車路士球迷一定會歡迎佢返嚟，屆時場面應該會好溫馨，泰利將會獲得一個令人感動嘅時刻，佢值得擁有。」

雖然泰利同林柏特及車路士感情深厚，但依家各為其主，始終冇得留情，其實兩人喺上季英冠已經3次碰面，當時維拉常規賽兩循環分別以3:0及4:0大勝由林柏特領軍嘅打比郡，最後更加喺升班附加賽決賽，以2:1再次擊敗打比郡，取得英超席位，睇嚟泰利真係食住林柏特，唔知佢今次能否協助維拉擊敗埋車仔呢？

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