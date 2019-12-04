【東亞盃】日本靠「本土派」鬥香港

「藍武士」重用「本土派」爭逐東亞盃！日本足協周三（4日）宣布東亞盃22人參戰名單，當中12人為東京奧運候選代表，另外10人則屬今季日職表現突出一群，內裏無一外流球員。

日本22人名單中，以首次晉升國腳、27歲横濱水手攻擊球員仲川輝人近態最弗，今季在日職已經射入15球，堪稱水手季尾衝擊冠軍的最大動力。監督森保一承認，東亞盃的國腳構成，主要希望令年輕球員吸取更多比賽經驗，儲備更多人材，為未來作準備。對於未有徵召久保建英、富安健洋等主力，森保一解釋：「東亞盃並非國際A級賽事期間舉行，所以要求球會放人有難度。」

日本將於12月10日（下周二）出戰中國、14日對香港、18日鬥南韓。

日本東亞盃大軍名單：

▼門將

中村航輔（柏雷素爾）

○小島亨介（大分三神）

○大迫敬介（廣島三箭）

▼後衞

佐佐木翔（廣島三箭）

室屋成（ＦC東京）

三浦弦太（大阪飛腳）

畠中槙之輔（横濱水手）

○渡邊剛（ＦC東京）

○古賀太陽（柏雷素爾）

▼中場

仲川輝人（横濱水手）

大島僚太（川崎前鋒）

橋本拳人（ＦC東京）

鈴木武藏（北海道札幌岡薩多）

井手口陽介（大阪飛腳）

○相馬勇紀（鹿島鹿角）

○森島司（廣島三箭）

○田中駿汰（大阪體育大學）

○遠藤溪太（横濱水手）

○田中碧（川崎前鋒）

▼前鋒

○小川航基（水戸蜀葵）

○上田綺世（鹿島鹿角）

○田川亨介（ＦC東京）

○為東京奧運候選代表

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