菁英盃　戰火重燃　香港飛馬硬撼傑志

「菁英盃」戰火重燃，A組香港飛馬與傑志今晚7時在元朗大球場挑燈夜戰，兩戰全勝排次席的香港飛馬急欲搶分追趕榜首東方龍獅，分組賽未開齋的「藍鳥」則期盼保留出線希望，兩隊目標各異卻鬥心十足，激戰準備上演！

香港飛馬早前在「菁英盃」先後擊敗標準流浪及理文，主教練文彼得點名稱讚兩名U22球員表現超出預期︰「『雷名』（雷傑名）同『藹軒』（李藹軒）嘅質素同表現比我想像中好，希望佢哋可以保持信心，有時年輕球員最怕係面對壓力，頭兩場冇壓力，表現自然比較好。見到『藹軒』逐漸成熟，體能亦好咗好多。至於『雷名』，睇番數據，原來佢嘅肌耐力非常好。」

「文Sir」認為，香港飛馬近期對東方龍獅及富力R&F等勁旅，均戰至最後一刻才落敗，表現出強烈鬥心，因此仍對球隊寄予厚望︰「傑志有一定實力，不過我哋都有針對性部署，我對球員有信心。」

鄭展龍開齋信心返晒嚟

在「菁英盃」尚未打開勝利之門的傑志近況回勇，過去兩仗先後擊敗強敵東方龍獅及鍊和富力R&F。來到「菁英盃」戰線，隊長黃洋稱數名年輕球員在不同賽事取得入球，反映他們能在比賽中表現自己，亦比之前進步不少，能夠取得出場機會是他們努力的成果。

早前在東方龍獅取得今季「開齋波」的U22小將鄭展龍坦言，自己入球後信心增強不少，惟上季曾與飛馬的U22球員交手，認為對手實力不容忽視。「泡泡龍」今季將是最後一次以適齡球員身份出戰「菁英盃」，他未有刻意訂立目標，但強調每場均會全力以赴。陣容方面，傑志左閘丹尼因傷倦勤，前鋒盧卡斯繼續停賽。